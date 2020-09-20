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20 сентября 2020, 12:35

На Житомирщине вблизи леса горела свалка

20 сентября 2020, 12:35
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Сейчас продолжается ликвидация пожара
Сейчас продолжается ликвидация пожара
ГСЧС
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В Житомирской области 19 сентября загорелась местная свалка, огонь мог в любой момент перекинуться на лес, пожарным удалось локализовать возгорание.

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении ГСЧС в Житомирской области.

Указано, что в субботу в 16:05 в Службу спасения 101 от руководителей коммунального предприятия поступило сообщение о сильном задымлении и возгорании на территории городской свалки.

"На месте происшествия было установлено, что горят отходы на площади 400 кв. М. Сама свалка по периметру НЕ огорожена. Поэтому сюда имеют доступ посторонние лица, и уже неоднократно здесь возникало возгорание мусора. Рядом расположен лес, поэтому огонь мог в любой момент перекинуться на него", — говорится в сообщении.

Отмечено, что спасатели постоянно заливали тления, однако процесс горения происходил внутри свалки, что исключало доступ воды непосредственно к очагу горения. Поэтому были привлечены два бульдозера автодора и КП Овруч для разгребания тлеющего мусора и поливания его водой.

В результате удалось локализовать пожар и не допустить дальнейшего увеличения его площади. Сейчас продолжается ликвидация пожара.

Напомним, на днях на Киевщине горел военный полигон.

лес мусор пожар спасатели ГСЧС
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