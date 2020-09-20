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20 вересня 2020, 10:02 5

Війна на Донбасі: Бойовики поранили нашого захисника

20 вересня 2020, 10:02 5
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Ворог тричі відкривав вогонь
Ворог тричі відкривав вогонь
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Минулої доби, 19 вересня, у смугах відповідальності наших бригад збройні підрозділи Російської Федерації тричі порушили домовленості, що вступили в дію 27 липня 2020 року.

Про це повідомили у прес-центрі ООС, передає RegioNews.

Так, факт порушення режиму припинення вогню було зафіксовано неподалік населеного пункту Піски, де ворог відкрив вогонь зі стрілецької зброї у бік наших позицій.

"Внаслідок ворожого пострілу один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав кульове наскрізне поранення в ногу. Воїну надали домедичну допомогу та доправили до лікувального закладу. Стан здоров’я військовослужбовця задовільний. Ще одне застосування противником стрілецької зброї відмічено поблизу Павлополя", - зазначили на передовій.

Окрім того, порушення досягнутих домовленостей зафіксоване в районі населеного пункту Водяне.

"На цій ділянці помічено проліт ворожого БПЛА типу "МЕВІК-2" із перетином лінії розмежування. Засобами радіоелектронної боротьби безпілотник противника було подавлено, що унеможливило його подальше застосування", - зауважили в ООС.

Наголошується, що від початку поточної доби, 20 вересня, по всій лінії розмежування спостерігається тиша.

"Підрозділи Збройних Сил України та інших складових сил оборони продовжують виконувати завдання за призначенням і перебувають у готовності адекватно реагувати на будь-які провокації противника", - додали наші воїни.

Нагадаємо, 18 вересня в зоні ООС бойовики двічі обстріляли українських військових.

Донбас війна російські військові бойовики поранення
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