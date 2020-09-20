Война на Донбассе: Боевики ранили нашего защитника

Враг трижды открывал огонь

Враг трижды открывал огонь

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За прошедшие сутки, 19 сентября, в полосах ответственности наших бригад вооруженные подразделения Российской Федерации трижды нарушили договоренности, которые вступили в действие 27 июля 2020 года.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС, передает RegioNews.

Так, факт нарушения режима прекращения огня было зафиксировано вблизи населенного пункта Пески, где враг открыл огонь из стрелкового оружия в сторону наших позиций.

"В результате вражеского выстрела один военнослужащий Объединенных сил получил пулевое сквозное ранение в ногу. Воину предоставили домедицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное. Еще одно применение противником стрелкового оружия замечено вблизи Павлополя", - отметили на передовой.

Кроме того, нарушение достигнутых договоренностей зафиксировано в районе населенного пункта Водяное.

"На этом участке замечено пролет вражеского БПЛА типа "МЕВІК-2" с пересечением линии разграничения. Средствами радиоэлектронной борьбы беспилотник противника было подавлено, что сделало невозможным его дальнейшее применение", - отметили в ООС.

Отмечается, что с начала текущих суток, 20 сентября, по всей линии разграничения наблюдается тишина.

"Подразделения Вооруженных Сил Украины и других составляющих сил обороны продолжают выполнять задачи по назначению и находятся в готовности адекватно реагировать на любые провокации противника", - добавили наши воины.

Напомним, 18 сентября в зоне ООС боевики дважды обстреляли украинских военных.