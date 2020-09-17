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17 вересня 2020, 13:53 2

Правоохоронці відкрили ще 4 кримінальні справи через порушення виборчого законодавства

17 вересня 2020, 13:53 2
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Найбільше правопорушень було зафіксовано у Київській області та на Дніпропетровщині
Найбільше правопорушень було зафіксовано у Київській області та на Дніпропетровщині
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За добу до поліції надійшло 23 заяви та повідомлення, пов’язаних з порушеннями виборчого законодавства. Поліцейські відкрили чотири кримінальні провадження.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства внутрішніх справ, передає RegioNews.

Найбільше повідомлень про порушення законодавства зафіксовано у Київській області - 4, у Дніпропетровській - 3 , по 2 - у Луганській, Одеській, Черкаській та Полтавській, по 1 - у Вінницькій, Волинській, Донецькій, Закарпатській, Миколаївській, Сумській, Хмельницькій областях та у місті Києві.

"Упродовж доби до ЄРДР внесено відомості щодо чотирьох кримінальних правопорушень", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 16 вересня поліцейські відкрили ще дві кримінальні справи через порушення виборчого процесу.

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