Правоохоронці відкрили ще 4 кримінальні справи через порушення виборчого законодавства

Найбільше правопорушень було зафіксовано у Київській області та на Дніпропетровщині

Найбільше правопорушень було зафіксовано у Київській області та на Дніпропетровщині

За добу до поліції надійшло 23 заяви та повідомлення, пов’язаних з порушеннями виборчого законодавства. Поліцейські відкрили чотири кримінальні провадження.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства внутрішніх справ, передає RegioNews.

Найбільше повідомлень про порушення законодавства зафіксовано у Київській області - 4, у Дніпропетровській - 3 , по 2 - у Луганській, Одеській, Черкаській та Полтавській, по 1 - у Вінницькій, Волинській, Донецькій, Закарпатській, Миколаївській, Сумській, Хмельницькій областях та у місті Києві.

"Упродовж доби до ЄРДР внесено відомості щодо чотирьох кримінальних правопорушень", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 16 вересня поліцейські відкрили ще дві кримінальні справи через порушення виборчого процесу.