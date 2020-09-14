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Ситуація на Донбасі: бойовики продовжують чинити провокації
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14 вересня 2020, 08:14

Ситуація на Донбасі: бойовики продовжують чинити провокації

14 вересня 2020, 08:14
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Стріляли поблизу Пісків та Авдіївки
Стріляли поблизу Пісків та Авдіївки
Фото: з відкритих джерел
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За попередню добу незаконні збройні формування бойовиків вчинили 2 порушення режиму повного і всеосяжного режиму припинення вогню на Донбасі. 

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Так, неприцільні постріли з підствольних гранатометів в бік наших позицій відмічено поблизу населених пунктів Піски та Авдіївка.

У відповідь на вогневі провокації українські захисники зброю у відповідь не застосовували. Серед особового складу Об’єднаних сил, внаслідок пострілів, бойових втрат і поранень немає.

У районі проведення операції належно виконують завдання інші складові сил оборони. Так, військовослужбовцями Збройних Сил спільно з вогнеборцями ДСНС ліквідовано одну пожежу в районі населеного пункту Миколаївка та дві – неподалік Мар’їнки.

Від початку поточної доби, 14 вересня, на усіх ділянках фронту спостерігалася тиша, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, добою раніше на ділянках відповідальності наших підрозділів зафіксоване одне порушення перемир`я.

ООС бойовики війна Донбас зброя
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