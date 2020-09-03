У МЗС пояснили, чому уряд обмежив транзит країною

В уряді кажуть, що були численні зловживання транзитом з боку іноземців

В уряді кажуть, що були численні зловживання транзитом з боку іноземців

Фото: МЗС

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що Кабінет міністрів обмежив транзит країною через численні зловживання іноземців, які заїжджали до України заради транзиту, але лишалися на території.

Про це він розповів в ефірі "1+1", передає RegioNews з посиланням на ТСН.

Ведуча запитала, чи можливо, що хасиди їдуть до Умані, а на кордоні кажуть, що заїжджають до країни транзитом.

"Кожен турист повинен бути добросовісним. Якщо ти їдеш транзитом - це одна справа, а якщо ти сказав на кордоні, що їдеш транзитом, а насправді поїхав до Умані - то це зовсім інша справа. У нас вільна і демократична країна, якщо ти перетнув кордон, то ти можеш їхати куди завгодно. Тому тут питання дуже делікатне і ми маємо розуміти, що громадяни так само мають поводитися добросовісно, декларуючи мету свого в’їзду до країни", - заявив Кулеба.

За його словами, "що стосується транзиту, то вчора ми на уряді обмежили цю можливість саме тому, що були зафіксовані численні випадки зловживань цією опцією".

"Наймасовіший транзит - це громадяни Молдови та Росії, які через Україну автотранспортом їдуть додому. Для цих випадків буде супроводження поліції і ми зможемо продовжити транзит", - додав міністр.

Нагадаємо, Кабмін збирається пом'якшити заборону на в'їзд іноземців.