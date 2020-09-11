09:49  11 сентября
В Украине впервые более 3 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки
10:58  11 сентября
Тимошенко одолела COVID-19, но лечит воспаление легких: что известно о состоянии лидера "Батькивщины"
08:14  11 сентября
Ситуация на Донбассе: боевики трижды нарушили режим "тишины"
UA | RU
UA | RU
11 сентября 2020, 15:23 3

Украина отказалась достраивать два блока Хмельницкой АЭС, - Буславец

11 сентября 2020, 15:23 3
Читайте також українською мовою
Проект "Энергетический мост" был начат несколько лет назад
Проект "Энергетический мост" был начат несколько лет назад
Читайте також
українською мовою

Смысл проекта "Энергетический мост "Украина - Европейский Союз" на сегодня потерян. Украина вообще не рассматривает реализацию проекта, который включал достройку третьего и четвертого блоков Хмельницкой АЭС.

Об этом на брифинге сказала и.о. министра энергетики Ольга Буславец, передает RegioNews со ссылкой на "РБК-Украина".

Как напомнила Буславець, проект "Энергетический мост" был начат несколько лет назад, но "время потеряно".

По ее словам, проект можно было реализовать еще три года назад. "Но на сегодняшний момент мы как страна решили, что мы будем полностью синхронизироваться с европейскими энергосистемами и на сегодня все делаем в плане, который был утвержден именно для этого", - сказала она.

"Мы уже не рассматриваем реализацию этого проекта", - добавила министр.

В то же время она не исключила других возможностей финансирования достройки и третьего и четвертого блоков Хмельницкой АЭС.

Напомним, два энергоблока Ровенской АЭС выведут в резерв.

Хмельницкий АЭС Министерство министр Евросоюз
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
Все видео »
"Зеленые" кандидаты в Харькове: электоральные карлики против великана Кернеса
Монополия в Запорожской области: кто контролирует автовокзалы региона
Все публикации »
Виктор Небоженко
Петр Олещук
Виктор Небоженко
Все блоги »