Украина отказалась достраивать два блока Хмельницкой АЭС, - Буславец

Проект "Энергетический мост" был начат несколько лет назад

Проект "Энергетический мост" был начат несколько лет назад

Смысл проекта "Энергетический мост "Украина - Европейский Союз" на сегодня потерян. Украина вообще не рассматривает реализацию проекта, который включал достройку третьего и четвертого блоков Хмельницкой АЭС.

Об этом на брифинге сказала и.о. министра энергетики Ольга Буславец, передает RegioNews со ссылкой на "РБК-Украина".

Как напомнила Буславець, проект "Энергетический мост" был начат несколько лет назад, но "время потеряно".

По ее словам, проект можно было реализовать еще три года назад. "Но на сегодняшний момент мы как страна решили, что мы будем полностью синхронизироваться с европейскими энергосистемами и на сегодня все делаем в плане, который был утвержден именно для этого", - сказала она.

"Мы уже не рассматриваем реализацию этого проекта", - добавила министр.

В то же время она не исключила других возможностей финансирования достройки и третьего и четвертого блоков Хмельницкой АЭС.

Напомним, два энергоблока Ровенской АЭС выведут в резерв.