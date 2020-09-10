У ТКГ засудили рішення провести інспекцію в Шумах за участі бойовиків

У Контактній групі вважають це поступкою ворогові

У Контактній групі вважають це поступкою ворогові

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Як повідомляє RegioNews з посиланням на "ДС", про це заявив член української делегації в Тристоронньої контактній групі Сергій Гармаш в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Я не бачу сенсу проводити інспекцію, якщо ОБСЄ підтвердила, що там немає ніяких позицій. Думаю, що це рішення було більше політичним, ніж практичним, котре запобігає порушенню перемирʼя. Сподіваюся, результати зможуть виправдати той резонанс в суспільстві, який можна назвати соромом, бо та сторона вже заявила, що ми виконали вимоги Пушиліна… Будемо міркувати про це за результатами "нормандської четвірки", — заявив він.

За словами Гармаша, проведення інспекції — це поступка з боку України.

"Я вважаю, що це (інспекція, — ред.) поступка з нашого боку. Якщо ми робимо поступку, то зрозуміло, що та сторона захоче отримати ще. У мене немає інформації, для чого це зроблено", — зазначив Гармаш.

Нагадаємо, 9 вересня на позачерговому засіданні Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі учасники консультацій домовилися про спільне інспекції в районі населеного пункту Шуми.