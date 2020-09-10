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10 сентября 2020, 10:01 6

В ТКГ осудили решение провести инспекцию в Шумах при участии боевиков

10 сентября 2020, 10:01 6
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В Контактной группе считают это уступкой врагу
В Контактной группе считают это уступкой врагу
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Решение провести инспекцию позиций украинских войск в районе н.п. Шумы возле Горловки при участии представителей террористической "ДНР" является уступкой врагу.

Как сообщает RegioNews со ссылкой на "ДС", об этом заявил член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш в эфире телеканала "Украина 24".

"Я не вижу смысла проводить инспекцию, если ОБСЕ подтвердила, что там нет никаких позиций. Думаю, что это решение было больше политическим, чем практическим, предотвращающим нарушение перемирия. Надеюсь, результаты смогут оправдать тот резонанс в обществе, который можно назвать стыдом, потому что та сторона уже заявила, что мы выполнили требования Пушилина… Будем судить об этом по результатам "нормандской четверки", — заявил он.

По словам Гармаша, проведение инспекции – это уступка со стороны Украины.

"Я считаю, что это (инспекция – ред.) уступка с нашей стороны. Если мы делаем уступку, то понятно, что та сторона захочет получить еще. У меня нет информации, для чего это сделано", — отметил Гармаш.

Напомним, 9 сентября на внеочередном заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе участники консультаций договорились о совместной инспекции в районе населенного пункта Шумы.

война ТКГ оккупанты Нормандский формат Донбасс
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