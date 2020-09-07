На Луганщині рятувальники ліквідували ще три осередки займання

Пожежу біля Трьохізбенки повністю погасили

Пожежу біля Трьохізбенки повністю погасили

Фото: ДСНСФото: ГСЧС

У Луганській області рятувальники ліквідували лісові пожежі поблизу населених пунктів Трьохізбенка, Лопаскино та Лобачеве.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

За даними відомства, всі три осередки вогню виникла ще 2 вересня, згодом їх вдалося локалізувати.

7 вересня об 11:20 пожежу сухої трави та лісових насаджень ліквідовано. Станом на 7 вересня відкритого вогню не спостерігається, здійснюється гасіння окремих осередків тління сухої трави, чагарників та лісової підстилки”, - йдеться у повідомленні.

У ДСНС додали, що рятувальники займаються ліквідацією пожежі між селом Старий Айдар та селом Лобачеве. До гасіння пожежі залучено 62 особи та 16 одиниць техніки.

Тут горить суха трава, валежник та лісові насадження. Наразі цю пожежу локалізовано. Загрози населеним пунктам немає”, - повідомили в ДСНС.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, на сході України продовжується гасіння осередків вогню, загрози населеним пунктам вже немає.