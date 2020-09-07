На Луганщине спасатели ликвидировали еще три очага возгорания

Пожар возле Трехизбенки полностью погасили

Пожар возле Трехизбенки полностью погасили

Фото: ДСНСФото: ГСЧС

В Луганской области спасатели ликвидировали лесные пожары вблизи населенных пунктов Трехизбенка, Лопаскино и Лобачево.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

По данным ведомства, все три очага огня возникли еще 2 сентября, впоследствии их удалось локализовать.

7 сентября в 11:20 пожар сухой травы и лесных насаждений ликвидирован. По состоянию на 7 сентября открытого огня не наблюдается, осуществляется тушение отдельных очагов тления сухой травы, кустарников и лесной подстилки", - говорится в сообщении.

В ГСЧС добавили, что спасатели занимаются ликвидацией пожара между селом Старый Айдар и селом Лобачево. К тушению пожара привлечены 62 человека и 16 единиц техники.

Здесь горит сухая трава, валежник и лесные насаждения. Сейчас этот пожар локализован. Угрозы населенным пунктам нет", - сообщили в ГСЧС.

Напомним, как сообщалось ранее, на востоке Украины продолжается тушение очагов огня, угрозы населенным пунктам уже нет.