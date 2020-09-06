Пожежі на сході України: продовжується гасіння осередків, пропали двоє військовослужбовців

Загрози населеним пунктам вже немає

Загрози населеним пунктам вже немає

Фото: ДСНС

В Україні продовжують гасіння пожеж на Луганщині і в Харківській області. Відкритого вогню вже немає, однак осередки займання ще продовжують тліти.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДСНС.

"За станом на 6 вересня відкритого вогню не спостерігається, здійснюється гасіння окремих осередків тління лісової підстилки, залишків деревини", - йдеться в повідомленні.

За даними рятувальників, в Луганській області загрози населеним пунктам немає. Інженерною технікою створено 12 мінералізованих смуг для захисту газорегуляторного пункта поблизу села Лобачево. Пожежі гасять по периметру в доступних місцях.

Всього на території області до гасіння пожеж залучено 359 чоловік і 90 одиниць техніки.

В Харківській області відкритого вогню не спостерігається. Здійснюється гасіння окремих осередків тління лісової підстилки, залишків деревини в межах контрольованого периметра. До гасіння залучено 189 чоловік і 31 одиниця техніки.

Також наголошується, що під час гасіння пожежі, від особового складу ООС полум'я відрізало двох військовослужбовців. Їх пошуки тривають.

Нагадаємо, днями під час ліквідації пожежі на Луганщині загинув захисник України.