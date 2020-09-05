На Луганщині знову палає ліс: в ДСНС кажуть, що будинкам нічого не загрожує

Це сталося 4 вересня ввечері

Це сталося 4 вересня ввечері

Фото з відкритих джерел

В Луганській області виникла ще одна лісова пожежа, загрози населеним пунктам немає.

Як повідомляє RegioNews з посиланням на Держслужбу з надзвичайних ситуацій, 4 вересня о 21:50 між с. Лобачеве Новоайдарського району та с. Старий Айдар Станичо-Луганського району виникло загорання сухої трави, сушняку та лісового масиву.

Станом на ранок 5 вересня загрози населеним пунктам немає. Інженерною технікою створено 6 мінералізованих смуг для захисту ГРП поблизу с. Лобачеве.

Також повідомляється, що загорання сухої трави поблизу с. Болотене Станично-Луганського району ліквідовано, пожежу двох осередків сухої трави та лісових насаджень в Новоайдарському районі (с. Лобачеве та с. Лопаскине), які виникли 2 вересня, локалізовано.

Відкритого вогню не спостерігається, здійснюється гасіння окремих осередків тління сухої трави. Всього на території Луганської області до гасіння пожеж залучено 200 осіб та 53 одиниць техніки, з них від ДСНС - 167 осіб особового складу та 38 одиниць техніки.

Нагадаємо, днями під час ліквідації пожежі на Луганщині загинув захисник України.