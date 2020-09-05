10:41  05 сентября
Коронавирус в Украине: за сутки зафиксировано рекордное количество больных
19:21  04 сентября
Пожар на свалке под Полтавой: власти подозревают поджог
10:12  05 сентября
Сутки в ООС: Враг один раз нарушил режим "тишины"
UA | RU
UA | RU
05 сентября 2020, 13:08 3

На Луганщине снова горит лес: в ГСЧС говорят, что домам ничего не угрожает

05 сентября 2020, 13:08 3
Читайте також українською мовою
Это произошло 4 сентября вечером
Это произошло 4 сентября вечером
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Луганской области произошел еще один лесной пожар, угрозы населенным пунктам нет.

Как сообщает RegioNews со ссылкой на Госслужбу по чрезвычайным ситуациям, 4 сентября в 21:50 между с. Лобачеве Новоайдарского района и с. Старый Айдар Станичо-Луганского района возникло возгорание сухой травы, валежника и лесного массива.

По состоянию на утро 5 сентября угрозы населенным пунктам нет. Инженерной техникой создано 6 минерализованных полос для защиты ГРП вблизи с. Лобачево.

Также сообщается, что возгорание сухой травы вблизи с. Болотенное Станично-Луганского района ликвидировано, пожар двух очагов сухой травы и лесных насаждений в Новоайдарском районе (с. Лобачеве и с. Лопаскине), возникших 2 сентября, локализован.

Открытого огня не наблюдается, осуществляется тушение отдельных очагов тления сухой травы. Всего на территории Луганской области к тушению пожаров привлечены 200 человек и 53 единиц техники, из них от ГСЧС - 167 человек личного состава и 38 единиц техники.

Напомним, на днях во время ликвидации пожара на Луганщине погиб защитник Украины.

пожар Луганщина спасатели ГСЧС Луганская область
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
Все видео »
Буряк и другие: кто будет бороться в Запорожье за мэрское кресло
Неопределенный формат. О чем не могут договориться закарпатские "венгерские" партии
Все публикации »
Игорь Гришачов
Михаил Дяденко
Иван Галунга
Все блоги »