На Луганщине снова горит лес: в ГСЧС говорят, что домам ничего не угрожает

Это произошло 4 сентября вечером

Это произошло 4 сентября вечером

Фото из открытых источников

В Луганской области произошел еще один лесной пожар, угрозы населенным пунктам нет.

Как сообщает RegioNews со ссылкой на Госслужбу по чрезвычайным ситуациям, 4 сентября в 21:50 между с. Лобачеве Новоайдарского района и с. Старый Айдар Станичо-Луганского района возникло возгорание сухой травы, валежника и лесного массива.

По состоянию на утро 5 сентября угрозы населенным пунктам нет. Инженерной техникой создано 6 минерализованных полос для защиты ГРП вблизи с. Лобачево.

Также сообщается, что возгорание сухой травы вблизи с. Болотенное Станично-Луганского района ликвидировано, пожар двух очагов сухой травы и лесных насаждений в Новоайдарском районе (с. Лобачеве и с. Лопаскине), возникших 2 сентября, локализован.

Открытого огня не наблюдается, осуществляется тушение отдельных очагов тления сухой травы. Всего на территории Луганской области к тушению пожаров привлечены 200 человек и 53 единиц техники, из них от ГСЧС - 167 человек личного состава и 38 единиц техники.

Напомним, на днях во время ликвидации пожара на Луганщине погиб защитник Украины.