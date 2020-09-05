Доба в ООС: Ворог один раз порушив режим "тиші"
У п'ятницю, 4 вересня, на передовій було зафіксовано один факт порушення режиму припинення вогню.
Як передає RegioNews, про це повідомили у штабі ООС.
Так, поблизу населеного пункту Авдіївка противник здійснив поодинокі постріли з гранатометів та кілька коротких черг – зі стрілецької зброї.
Зазначається, що на провокації ворога наші захисники вогонь у відповідь не відкривали. Бойових втрат та поранень, внаслідок ворожих пострілів, серед особового складу Об’єднаних сил немає.
Від початку поточної доби, 5 вересня на усіх ділянках відповідальності українських підрозділів обстрілів з боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано.
"Наші воїни продовжують виконувати поставлені завдання та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки", - запевнили у штабі.
#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Ранкове зведення щодо ситуації в районі...Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Пʼятниця, 4 вересня 2020 р.
Нагадаємо, 2 вересня в ООС було зафіксовано один ворожий постріл з гранатомета.