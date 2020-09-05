Сутки в ООС: Враг один раз нарушил режим "тишины"
В пятницу, 4 сентября, на передовой был зафиксирован один факт нарушения режима прекращения огня.
Как передает RegioNews, об этом сообщили в штабе ООС.
Так, вблизи населенного пункта Авдеевка противник совершил одиночные выстрелы из гранатометов и несколько коротких очередей – из стрелкового оружия.
Отмечается, что на провокации противника наши защитники огонь в ответ не открывали. Боевых потерь и ранений, в результате вражеских выстрелов, среди личного состава Объединенных сил нет.
От начала текущих суток, 5 сентября на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелам со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано.
"Наши воины продолжают выполнять поставленные задачи и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки", - заверили в штабе.
#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Утреннюю сводку о ситуации в районе...Опубликовано Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces Пятница, 4 сентября 2020 года.
Напомним, 2 сентября в ООС был зафиксирован один вражеский выстрел из гранатомета.