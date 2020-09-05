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Сутки в ООС: Враг один раз нарушил режим "тишины"
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05 сентября 2020, 10:12 3

Сутки в ООС: Враг один раз нарушил режим "тишины"

05 сентября 2020, 10:12 3
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Это произошло вблизи Авдеевки
Это произошло вблизи Авдеевки
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В пятницу, 4 сентября, на передовой был зафиксирован один факт нарушения режима прекращения огня.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в штабе ООС.

Так, вблизи населенного пункта Авдеевка противник совершил одиночные выстрелы из гранатометов и несколько коротких очередей – из стрелкового оружия.

Отмечается, что на провокации противника наши защитники огонь в ответ не открывали. Боевых потерь и ранений, в результате вражеских выстрелов, среди личного состава Объединенных сил нет.

От начала текущих суток, 5 сентября на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелам со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано.

"Наши воины продолжают выполнять поставленные задачи и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки", - заверили в штабе.

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Утреннюю сводку о ситуации в районе...

Опубликовано Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces Пятница, 4 сентября 2020 года.

Напомним, 2 сентября в ООС был зафиксирован один вражеский выстрел из гранатомета.

Донбасс ООС война стрельба боевики
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