Сутки в ООС: Враг один раз нарушил режим "тишины"

Это произошло вблизи Авдеевки

Это произошло вблизи Авдеевки

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В пятницу, 4 сентября, на передовой был зафиксирован один факт нарушения режима прекращения огня.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в штабе ООС.

Так, вблизи населенного пункта Авдеевка противник совершил одиночные выстрелы из гранатометов и несколько коротких очередей – из стрелкового оружия.

Отмечается, что на провокации противника наши защитники огонь в ответ не открывали. Боевых потерь и ранений, в результате вражеских выстрелов, среди личного состава Объединенных сил нет.

От начала текущих суток, 5 сентября на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелам со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано.

"Наши воины продолжают выполнять поставленные задачи и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки", - заверили в штабе.

Напомним, 2 сентября в ООС был зафиксирован один вражеский выстрел из гранатомета.