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04 вересня 2020, 12:35 4

Рятувальники локалізували пожежу на Луганщині

04 вересня 2020, 12:35 4
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Подекуди спостерігаються тління
Подекуди спостерігаються тління
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Масштабну пожежу, що виникла днями в Луганській області, рятувальники локалізували.

Як передає RegioNews, про це розповів голова Луганської ОДА Сергій Гайдай в ефірі "Громадського радіо".

"Зараз пожежа повністю по всій території Луганської області локалізована, подекуди ще відбуваються тління, але з усіх боків вона вже оточена військовою технікою і технікою ДСНС, пожежною. Ми відрізали повністю розповсюдження пожежі важкою технікою", - зазначив він.

Гайдай уточнив, що пожежу в районі Золотого вчора повністю загасили, зараз є тління в Станично-Луганському районі. Вогонь там всюди локалізували, зараз пожежники заливають те тління яке є, повідомив голова ОДА.

Він також розповів, що пожежа була по всій лінії розмежування.

Нагадаємо, 3 вересня під час ліквідації пожежі на Луганщині загинув захисник України.

пожежа Луганщина рятувальники ОДА Луганська область
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