09:42  04 вересня
Новий антирекорд COVID-19 в Україні: за добу виявили 2723 нових випадків
10:02  04 вересня
У Луганській і Харківській областях продовжують гасити осередки тління
08:14  04 вересня
Ситуація на Донбасі: порушень режиму "тиші" не зафіксовано
UA | RU
UA | RU
04 вересня 2020, 10:41 5

Під Полтавою рятувальники гасять масштабну пожежу на сміттєзвалищі

04 вересня 2020, 10:41 5
Читайте также на русском языке
Існує загроза розповсюдження вогню на житлові квартали
Існує загроза розповсюдження вогню на житлові квартали
Фото: ДСНС
Читайте также
на русском языке

У Полтавській області поблизу села Макухівка півсотні рятувальників ліквідовують масштабну пожежу на міському сміттєзвалищі твердих побутових відходів. Вогонь уже знищив сміття на площі 2,2 га.

Як передає RegioNews, про це повідомляє ДСНС України.

Відомо, що загорілося сміттєзвалище у селі Макухівка 3 вересня близько 15:15.

Наразі проводовжується гасіння пожежі. До гасіння пожежі залучено 55 чоловік та 12 одиниць техніки. Причина пожежі встановлюється", - повідомляють рятувальники.

У ДСНС зазначають, що гасіння вогню ускладнює, зокрема, висока температура повітря, вітер та неприємний запах. Також для пожежників є загроза провалитися під сміття.

Наголошується, що вогонь настільки потужний, що існує загроза його розповсюдження на житлові квартали.

Нагадаємо, що у Луганській і Харківській областях продовжують гасіння окремих осередків тління лісової підстилки, залишків деревини в межах контрольованого периметра, але відкритого вогню вже немає.

сміття пожежа Полтава ДСНС Сміттєзвалище
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
06 серпня 2020
Три білборди на місцевих виборах
Всі відео »
Херсонщина: хто контролює автовокзали регіону
Краматорськ передвиборчий: старі клани в новій столиці Донбасу
Всі публікації »
Ігор Гришачов
Михайло Дяденко
Іван Галунга
Всі блоги »