Під Полтавою рятувальники гасять масштабну пожежу на сміттєзвалищі

Існує загроза розповсюдження вогню на житлові квартали

Існує загроза розповсюдження вогню на житлові квартали

Фото: ДСНС

У Полтавській області поблизу села Макухівка півсотні рятувальників ліквідовують масштабну пожежу на міському сміттєзвалищі твердих побутових відходів. Вогонь уже знищив сміття на площі 2,2 га.

Як передає RegioNews, про це повідомляє ДСНС України.

Відомо, що загорілося сміттєзвалище у селі Макухівка 3 вересня близько 15:15.

Наразі проводовжується гасіння пожежі. До гасіння пожежі залучено 55 чоловік та 12 одиниць техніки. Причина пожежі встановлюється", - повідомляють рятувальники.

У ДСНС зазначають, що гасіння вогню ускладнює, зокрема, висока температура повітря, вітер та неприємний запах. Також для пожежників є загроза провалитися під сміття.

Наголошується, що вогонь настільки потужний, що існує загроза його розповсюдження на житлові квартали.

Нагадаємо, що у Луганській і Харківській областях продовжують гасіння окремих осередків тління лісової підстилки, залишків деревини в межах контрольованого периметра, але відкритого вогню вже немає.