Пожежу на Харківщині локалізовано: в ОДА кажуть, що загоряння було одразу в трьох районах

Зараз проводиться гасіння окремих осередків тління лісової підстилки

Зараз проводиться гасіння окремих осередків тління лісової підстилки

Фото: ДСНС

В Харківській області локалізували масштабну пожежу, яка днями виникла в лісовому масиві Дворічанського району. Водночас в ОДА кажуть, що загоряння "дивним чином" розпочалося одразу в трьох районах

Про це передає RegioNews з посиланням на пресслужбу Міністерства внутрішніх справ та заяву голови Харківської облдержадміністрації Олексія Кучера в ефірі каналу "Україна 24".

Повідомляється, що пожежу було локалізовано 4 вересня о 13:17. Зараз проводиться гасіння окремих осередків тління лісової підстилки, залишків деревини в межах контрольованого периметра.

"До гасіння залучено 479 осіб та 78 одиниць техніки, з них від ДСНС 235 чоловік особового складу та 54 одиниці техніки, у тому числі 2 пожежних літаки та 1 вертоліт, яким здійснено 73 скиди (254 тонни води)", - повідомили в МВС.

Голова Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер повідомив, що коли все почалося, він особисто туди виїхав.

"Згоріло 22 будинки, ми максимально швидко все описуємо. Вчора провели комісію, щоб визначити цю подію як надзвичайну ситуацію регіонального рівня і мати потім можливість описати пошкоджене майно, передати документи в Кабмін і отримати для людей компенсацію", — сказав він.

Також Кучер розповів про версії виникнення пожежі.

"Після того, як було повідомлено про розвиток пожежі, через 5 хвилин виїхали машини для гасіння. Але дуже дивним чином у нас горіло одночасно три райони і в кожному районі було по три вогнища. Це було внесено до реєстру досудових розслідувань з даними про підпал, зараз це розслідується. Моя особиста думка, що це штучно було підпалено", - сказав він.

Нагадаємо, у Зеленського обіцяють допомогти потерпілим внаслідок пожеж на Харківщині й Луганщині, це рішення на контролі у президента.