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27 серпня 2020, 17:04 5

НАЗК внесло припис главі "Енергоатома" через перешкоджання перевірці

27 серпня 2020, 17:04 5
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За невиконання припису Котіну загрожує адміністративна відповідальність
За невиконання припису Котіну загрожує адміністративна відповідальність
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Національне агентство з питань запобігання корупції внесло припис т. в. о. президента держпідприємства "НАЕК "Енергоатом" Петру Котіну.

Як передає RegioNews з посиланням на УНН, про це повідомили у пресслужбі НАЗК.

Там нагадали, що 17 серпня НАЗК мало провести позапланову антикорупційну перевірку "Енергоатому". Втім, перевірка зірвалася, оскільки Котін не допустив уповноважену особу НАЗК до її проведення.

Заблокувавши перевірку НАЗК, т. в. о. президента підприємства порушив норми ЗУ "Про запобігання корупції". Тож, фахівці НАЗК склали акт про недопуск до перевірки, і ознайомили з документом Котіна.

Окремо, НАЗК внесло Котіну припис щодо усунення порушень законодавства.

"Національне агентство 19.08.2020 внесло т. в. о. президенту ДП "НАЕК "Енергоатом" Петру Котіну припис про усунення порушень п. 7 ч. 1 ст. 12 та ч. 2 ст. 13 Закону шляхом допуску уповноважених осіб Національного агентства до проведення перевірки. Припис Національного агентства є обов’язковим до виконання", - уточнили в НАЗК.

Там додали, що за невиконання припису Котіну загрожує адміністративна відповідальність. Про результати виконання припису т. в. о. президента НАЕК має поінформувати НАЗК впродовж 10 днів.

Також, у зв’язку з порушенням Котіним ЗУ "Про запобігання корупції", НАЗК внесло припис про проведення службового розслідування. Розпочата в "Енергоатомі" позапланова перевірка буде поновлена з дня отримання НАЗК інформації про виконання вказаного припису, додали в НАЕК.

Як відомо, 18 серпня Державне підприємство "НАЕК "Енергоатом" заблокувало позапланову антикорупційну перевірку, яку мало провести Національне агентство з питань запобігання корупції.

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