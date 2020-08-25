Рада зібралася на позачергове засідання (НАЖИВО)

Парламентарі мають схвалити низку законів

Парламентарі мають схвалити низку законів

Народні депутати 25 серпня зібралися на позачергове засідання, щоб схвалити закон про підвищення мінімалки, а також підтримати низку ратифікацій.

Про це передає RegioNews.

Нардепи сьогодні розглянуть в першому читанні законопроєкти про зміни до держбюджету на 2020 рік. Також парламентарі розглянуть проєкт постанови про оголошення конкурсу на найкращий ескіз великого державного Герба України.

Крім цього, на 25 серпня запланована ратифікація меморандуму з Європейським союзом про надання кредиту.

Водночас Рада планує ратифікувати угоду з Європейським інвестиційним банком про будівництво доріг і розвиток транс'європейської транспортної мережі.

Раніше повідомлялося, що журналістів не пускатимуть в кулуари Ради через коронавірус.