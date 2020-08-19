Россия готовит масштабные кибератаки на Украину ко Дню Независимости, – СНБО
Национальный координационный центр кибербезопасности при Совете национальной безопасности и обороны обнаружил признаки подготовки к масштабной кибератаки на органы государственной власти накануне Дня Независимости.
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу СНБО.
Отмечается, что активизировались группировки хакеров "Gamaredon", за которым стоят спецслужбы Российской Федерации.
"Специалисты НКЦК при СНБО Украины выявили тенденцию к модернизации программных средств кибератак с целью повышения эффективности преодоления средств защиты и сокрытия своей деятельности в скомпрометированных системах", - говорится в сообщении.
Во время последних попыток атак хакеры использовали вредоносные вложения, которые имитируют документы Службы безопасности Украины.
"Преступники рассылают вредоносные документы по электронной почте, и во время их открытия хакеры получают доступ к системам и сетям государственного учреждения", - добавили в СНБО.
Как отметили в СНБО, кибератаки направлен на дестабилизацию ситуации в Украине накануне Дня независимости и во время подготовки к очередным местным выборам.
Ранее стало известно, как Украина будет праздновать День Независимости.