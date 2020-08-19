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19 августа 2020, 18:28 2

Россия готовит масштабные кибератаки на Украину ко Дню Независимости, – СНБО

19 августа 2020, 18:28 2
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Кибератаки направлены на дестабилизацию ситуации в Украине
Кибератаки направлены на дестабилизацию ситуации в Украине
Рixabay
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Национальный координационный центр кибербезопасности при Совете национальной безопасности и обороны обнаружил признаки подготовки к масштабной кибератаки на органы государственной власти накануне Дня Независимости.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу СНБО.

Отмечается, что активизировались группировки хакеров "Gamaredon", за которым стоят спецслужбы Российской Федерации.

"Специалисты НКЦК при СНБО Украины выявили тенденцию к модернизации программных средств кибератак с целью повышения эффективности преодоления средств защиты и сокрытия своей деятельности в скомпрометированных системах", - говорится в сообщении.

Во время последних попыток атак хакеры использовали вредоносные вложения, которые имитируют документы Службы безопасности Украины.

"Преступники рассылают вредоносные документы по электронной почте, и во время их открытия хакеры получают доступ к системам и сетям государственного учреждения", - добавили в СНБО.

Как отметили в СНБО, кибератаки направлен на дестабилизацию ситуации в Украине накануне Дня независимости и во время подготовки к очередным местным выборам.

Ранее стало известно, как Украина будет праздновать День Независимости.

Украина День независимости киберзащита СНБО Россия
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