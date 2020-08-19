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19 серпня 2020, 18:40 1

Українцям пояснили, як отримати довідку переселенця онлайн

19 серпня 2020, 18:40 1
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Поки невідомо, коли буде впроваджено таку послугу
Поки невідомо, коли буде впроваджено таку послугу
Фото з відкритих джерел
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Вимушені переселенці з Донбасу і анексованого Криму отримають доступ до всіх державних електронних послуг, у тому числі зможуть оформити довідку переселенця онлайн.

Як передає RegioNews, про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства реінтеграції.

Спільно з Міністерством цифрової трансформації відомство затвердило план свого цифрового розвитку.

"Ми хочемо, щоби півтора мільйони внутрішньо переміщених осіб і кілька мільйонів громадян України на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) — в Донецькій, Луганській областях і в Криму та на прилеглих до ТОТ регіонах мали швидкий і зручний доступ до державних електронних сервісів, могли безперешкодно ними користуватися, зокрема отримувати онлайн електронні довідки про статус ВПО, подавати заяву на адресну допомогу", — розповів заступник голови Мінреінтеграції з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Снавер Сейтхалілев.

Коли саме буде впроваджено такі електронні послуги, він не сказав.

Раніше повідомлялося, що Кабмін планує виділити 5,6 мільйона гривень на житло для переселенців.

Кабмін Донбас Крим переселенці уряд
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