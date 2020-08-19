Українцям пояснили, як отримати довідку переселенця онлайн
Вимушені переселенці з Донбасу і анексованого Криму отримають доступ до всіх державних електронних послуг, у тому числі зможуть оформити довідку переселенця онлайн.
Як передає RegioNews, про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства реінтеграції.
Спільно з Міністерством цифрової трансформації відомство затвердило план свого цифрового розвитку.
"Ми хочемо, щоби півтора мільйони внутрішньо переміщених осіб і кілька мільйонів громадян України на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) — в Донецькій, Луганській областях і в Криму та на прилеглих до ТОТ регіонах мали швидкий і зручний доступ до державних електронних сервісів, могли безперешкодно ними користуватися, зокрема отримувати онлайн електронні довідки про статус ВПО, подавати заяву на адресну допомогу", — розповів заступник голови Мінреінтеграції з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Снавер Сейтхалілев.
Коли саме буде впроваджено такі електронні послуги, він не сказав.
Раніше повідомлялося, що Кабмін планує виділити 5,6 мільйона гривень на житло для переселенців.