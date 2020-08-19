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19 августа 2020, 18:40 1

Украинцам объяснили, как получить справку переселенца онлайн

19 августа 2020, 18:40 1
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Пока неизвестно, когда будет внедрена такая услуга
Пока неизвестно, когда будет внедрена такая услуга
Фото из открытых источников
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Вынужденные переселенцы из Донбасса и аннексированного Крыма получат доступ ко всем государственным электронным услугам, в том числе они смогут оформить справку переселенца онлайн.

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства реинтеграции.

Совместно с Министерством цифровой трансформации ведомство утвердило план своего цифрового развития.

"Мы хотим, чтобы полтора миллиона внутренне перемещенных лиц и несколько миллионов граждан Украины на временно оккупированных территориях (ВОТ) — Донецкой, Луганской областях и в Крыму и на прилегающих к ВОТ регионах имели быстрый и удобный доступ к государственным электронным сервисам, могли беспрепятственно ими пользоваться, в частности получать онлайн электронные справки о статусе ВПЛ, подавать заявление на адресную помощь", — рассказал замглавы Минреинтеграции по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Снавер Сейтхалилев.

Когда именно будут внедрены такие электронные услуги, он не уточнил.

Ранее сообщалось, что Кабмин планирует выделить 5,6 миллиона гривен на жилье для переселенцев.

Кабмин Донбасс Крым переселенцы правительство
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