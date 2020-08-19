Украинцам объяснили, как получить справку переселенца онлайн

Пока неизвестно, когда будет внедрена такая услуга

Пока неизвестно, когда будет внедрена такая услуга

Фото из открытых источников

Вынужденные переселенцы из Донбасса и аннексированного Крыма получат доступ ко всем государственным электронным услугам, в том числе они смогут оформить справку переселенца онлайн.

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства реинтеграции.

Совместно с Министерством цифровой трансформации ведомство утвердило план своего цифрового развития.

"Мы хотим, чтобы полтора миллиона внутренне перемещенных лиц и несколько миллионов граждан Украины на временно оккупированных территориях (ВОТ) — Донецкой, Луганской областях и в Крыму и на прилегающих к ВОТ регионах имели быстрый и удобный доступ к государственным электронным сервисам, могли беспрепятственно ими пользоваться, в частности получать онлайн электронные справки о статусе ВПЛ, подавать заявление на адресную помощь", — рассказал замглавы Минреинтеграции по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Снавер Сейтхалилев.

Когда именно будут внедрены такие электронные услуги, он не уточнил.

Ранее сообщалось, что Кабмин планирует выделить 5,6 миллиона гривен на жилье для переселенцев.