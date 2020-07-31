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Перемир'я на Донбасі: бойовики двічі порушили режим "тиші"
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31 липня 2020, 08:19

Перемир'я на Донбасі: бойовики двічі порушили режим "тиші"

31 липня 2020, 08:19
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Українські війська вогонь у відповідь не відкривали
Українські війська вогонь у відповідь не відкривали
Фото: з відкритих джерел
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За минулу добу збройні формування РФ двічі порушили режим повного припинення вогню. Внаслідок ворожих обстрілів ніхто не постраждав.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

В якості провокації окупанти використовували постріл з підствольного гранатомета, а також обстріл зі стрілецької зброї.

Вогневі провокації були неприцельными, тому сили ООС вогонь у відповідь не відкривали.

"Втрат, внаслідок ворожих обстрілів, немає. У той же час з сумом повідомляємо, що внаслідок захворювання, помер старший сержант Володимир Перекрьостов. Командування Об'єднаних сил висловлює щирі і глибокі співчуття родині військовослужбовця", - відзначили в штабі ООС.

З початку поточної доби обстріли не зафіксовані. Відзначається, що підрозділи Об'єднаних сил дотримуються умов припинення вогню і готові до реагування на будь-які провокації бойовиків.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в зоні ООС померли троє військових через різке погіршення стану здоров'я".

ООС ОРДЛО Донбас бойовики обстріли
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