СБУ припинила незаконні поставки в Росію товарів військового призначення

Організатору і трьом фігурантам справи повідомили про підозру

Організатору і трьом фігурантам справи повідомили про підозру

СБУ викрила схему незаконного постачання в РФ товарів військового призначення, які виробляють державні оборонні підприємства України.

Про це повідомляє у Facebook пресслужба СБУ, передає RegioNews.

За даними слідства, схему організували заступник директора одного з російських підприємств, який має зв’язки із співробітниками російських спецслужб, а також керівні особи українських приватних компаній.

Вони купували продукцію державних оборонних підприємств і перепродавали її в Росію та інші країни.

Були проведені обшуки на оборонних підприємствах у Харківській, Київській, Запорізькій, Одеській, Дніпропетровській, Миколаївській та Полтавській областях.

Придбання військової продукції могло здійснюватися за сприяння працівників державних оборонних підприємств з порушеннями українського законодавства", - йдеться в повідомленні.

В СБУ додали, що учасники групи також передавали до РФ технології з виробництва української військової продукції.

Нагадаємо, суд відправив на 2 місяці в СІЗО організаторів вибухів у Києві, їх заарештували без права на заставу.