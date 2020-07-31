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31 липня 2020, 11:51 2

У центрі Дніпра вигоріли п'ять торгових кіосків

31 липня 2020, 11:51 2
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Загиблих і постраждалих немає
Загиблих і постраждалих немає
Фото: ДСНС
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У центрі Дніпра на вулиці Пастера згоріли 5 розташованих поруч металевих кіосків.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДСНС України.

31 липня в 5:34 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу в кіосках на вулиці Пастера Центрального району міста Дніпро", - йдеться в повідомленні.

Вогнем пошкоджено п'ять металевих кіосків з харчовою продукцією на загальній площі 100 кв. метра.

Пожежу локалізовано о 6:01 та ліквідовано о 6:15. На місці пожежі загиблих та потерпілих немає ", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що в Луганській області масштабна пожежа знищила кілька десятків житлових будинків.

пожежа події ДСНС Дніпро
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