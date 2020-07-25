На Дніпропетровщині за добу виникло 68 пожеж: горіли суха трава та очерет

Вогонь охопив чотири міста та 13 районів області

Вогонь охопив чотири міста та 13 районів області

Фото: ДСНС

За минулу добу в Дніпропетровській області виникло 68 пожеж на відкритих територіях. Загальна площа займання склала 78,2 гектара.

Як передає RegioNews, про це повідомили в пресцентрі ДСНС.

Рятувальники відзначили, що займанню піддалася суха трава та очерет.

"На території Дніпропетровської області в природних екосистемах виникло 68 пожеж на загальній площі 78,2 га. Суха трава та очерет горіли в містах П'ятихатки, Марганець, Кривий Ріг, Новомосковськ, а також у Синельниківському, Петропавлівському, Покровському, Софіївському, Петриківському, Широківському, Томаківському, Межівському, Васильківському, Апостолівському, Криничанському, Криворізькому та Новомосковському районах", - йдеться в повідомленні.

У відомстві закликають обережно поводитись з вогнем, оскільки пожежі в екосистемах, часто виникають з вини людей.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Хмельниччині пожежа спалила 16 гектарів пшеничного поля.