В Киевской области более 10 часов тушили пожар на торфянике

Возникло возгорание торфа на открытой территории

Возникло возгорание торфа на открытой территории

Фото: ГСЧС

В Обуховском районе Киевской области работники ГСЧС и спасатели 10 часов осуществляли ликвидацию масштабного пожара на торфянике вблизи села Нещеров.

Об этом сообщает ГСЧС Киевской области, передает RegioNews.

О нем спасателям сообщили местные жители утром 29 июля.

На место вызова сразу были направлены дежурный караул 46-й Государственной пожарно-спасательной части пгт Козин и 16-й Государственной пожарно-спасательной части г. Обухов", - говорится в сообщении.

По прибытию спасателями установлено, что возникло возгорание торфа на открытой территории. На месте работали 2 единицы техники и 10 человек личного состава.

Пожар был локализован в 17:00, полностью ликвидирован в 20:05. Таким образом, спасатели боролись с открытым пламенем в течение всего дня, причина пожара устанавливается.

Напомним, на Днепропетровщине за сутки возникло 68 пожаров: горели сухая трава и камыш. Огонь охватил четыре города и 13 районов области.