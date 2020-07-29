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29 липня 2020, 13:49 6

На Житомирщині у працівників "Ощадбанку" виявили COVID-19

29 липня 2020, 13:49 6
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Відділення перейшло на карантинний графік
Відділення перейшло на карантинний графік
Фото: з відкритих джерел
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У місті Бердичеві Житомирської області у трьох співробітників банку лабораторним ПЛР-тестуванням підтвердили наявність вірусу COVID-19, а ще четверо, як контактні особи перебувають в самоізоляції.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на місцеві ЗМІ.

Як розповіли в банку, в них була відвідувачка з явними ознаками вірусного захворювання. Вона пробула у відділенні більше, ніж півгодини, спілкуючись при цьому з банківськими працівниками. А вже через кілька днів цю жінку госпіталізували в інфекційне відділення міської лікарні та діагностували в неї COVID-19.

Приміщення відділення дезінфікували спеціалісти санітарно-епідеміологічної служби.

Наразі відділення працює в обмеженому режимі, каси поки що недоступні для клієнтів.

Банківське відділення працює в обмеженому режимі, тобто каси не працюють, але всі операції з кредитами, депозитами, картками здійснюються в повному обсязі, як і послуги з обслуговування рахунків фізичних і юридичних осіб", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що за минулу добу в Україні виявили 1022 нових заражених COVID-19, 21 людина померла, а 650 одужали.

коронавірус карантин банки Житомир робота
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