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Зведення ООС: бойовики порушили перемир`я біля Шумів, втрат немає
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28 липня 2020, 18:16 2

Зведення ООС: бойовики порушили перемир`я біля Шумів, втрат немає

28 липня 2020, 18:16 2
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Українські захисники вогонь у відповідь не відкривали
Українські захисники вогонь у відповідь не відкривали
Фото: Facebook
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Від початку поточної доби зафіксовано один постріл з підствольного гранатомету з боку збройних формувань РФ поблизу населеного пункту Шуми.

Про це пише Regionews з посиланням на штаб ООС.

Крім того, за розпорядженням Командувача Об’єднаних сил за добу було проведено розмінування площі більше 6 га. 56 невідомих вибухових пристроїв знайшли підрозділи ДСНС зі складу Об’єднаних Сил за заявками мешканців прифронтових населених пунктів Донеччини та Луганщини.

Рятувальники Об’єднаних Сил ремонтують пошкоджені внаслідок артобстрілів будинки, виконуючи роботи різного ступеня важкості. За добу підрозділи ДСНС відремонтували 5 житлових помешкань та інші об’єкти інфраструктури.

На КПВВ особовий склад Об’єднаних сил надав медичну та іншу допомогу 20-м громадянам України.

Також до Великоновоселівського центру соціально-психологічної реабілітації дітей було доставлено благодійну допомогу від волонтерів.

Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 17.45 28 липня 2020 року #ООС...

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Вівторок, 28 липня 2020 р.

Нагадаємо, минулої доби за добу бойовики тричі відкривали вогонь, порушивши перемир`я.

Донбас ООС мінування обстріл Донецька область Луганська область
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