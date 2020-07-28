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Сводка ООС: боевики нарушили перемирие возле Шумов, потерь нет
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28 июля 2020, 18:16 3

Сводка ООС: боевики нарушили перемирие возле Шумов, потерь нет

28 июля 2020, 18:16 3
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Фото: Facebook
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С начала текущих суток зафиксирован один выстрел из подствольного гранатомета со стороны вооруженных формирований РФ вблизи населенного пункта Шумы.

Об этом пишет Regionews со ссылкой на штаб ООС.

Кроме того, по распоряжению Командующего Объединенных сил за сутки было проведено разминирование площади более 6 га. 56 неизвестных взрывных устройств нашли подразделения ГСЧС из состава Объединенных Сил по заявкам жителей прифронтовых населенных пунктов Донетчины и Луганщины.

Спасатели Объединенных Сил ремонтируют поврежденные в результате артобстрелов дома, выполняя работы различной степени тяжести. За сутки подразделения ГСЧС отремонтировали 5 жилых домов и другие объекты инфраструктуры.

На КПВВ личный состав Объединенных сил оказал медицинскую и иную помощь 20-м гражданам Украины.

Также в Великоновоселовский центр социально-психологической реабилитации детей была доставлена благотворительную помощь от волонтеров.

Вечернее сводка о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 17.45 28 июля 2020 года #ООС...

Опубликовано Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces Вторник, 28 июля 2020 г.

Напомним, за прошедшие сутки за сутки боевики трижды открывали огонь, нарушив перемирие.

Донбасс ООС минирование обстрел Донецкая область Луганская область
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