В Україні оголосили штормове попередження, у західних областях можливі підтоплення

Рятувальники попереджають про погіршення погодних умов

Рятувальники попереджають про погіршення погодних умов

Фото: flickr

27 липня на заході та півдні України очікуються грози та сильний вітер, місцями пройдуть сильні дощі.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Вдень 27 липня у західних, Житомирській областях та у південній частині - грози, при грозах місцями шквали 15-20 м/с, у південній частині місцями значні дощі (I рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повідомленні.

У західних областях можливий підйом рівня води у річках, а також підтоплення понижених місць і зсуви ґрунту. Також у горах існує загроза формування локальних селевих потоків та зсувів грунту.

Через дощі на річках басейну Дністра у Львівській та Івано-Франківській областях очікуються підйом рівнів води на 0,2 - 1,0 м, а в Закарпатській області цей рівень у річках підніметься до 0,3 - 1,0, однак без негативних наслідків", - повідомили в ДСНС.

Нагадаємо, на Сумщині негода знеструмила 57 населених пунктів, до відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.