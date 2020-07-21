Сводка ООС: на Донбассе три обстрела, двое раненых

Потери оккупантов уточняются

Потери оккупантов уточняются

Фото: Штаб ООС

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Близ Новотошковского, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", агрессор применил минометы калибра 120 мм

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко от населенного пункта Павлополь противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов. А украинских защитников вблизи Гнутового враг обстрелял из ручных противотанковых гранатометов.

За текущие сутки вследствие вражеских обстрелов двое защитников из состава Объединенных сил получили ранения. Их оперативно доставили в медицинских учреждений и оказана квалифицированная помощь врачей.

Вечернее сводка о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 17.00 21 июля 2020 года #ООС... Опубликовано Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces Вторник, 21 июля 2020 г.

Напомним, за прошедшие сутки на Донбассе зафиксировали 17 обстрелов, погиб украинский военный.