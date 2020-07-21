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Сводка ООС: на Донбассе три обстрела, двое раненых
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21 июля 2020, 17:52 1

Сводка ООС: на Донбассе три обстрела, двое раненых

21 июля 2020, 17:52 1
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Потери оккупантов уточняются
Потери оккупантов уточняются
Фото: Штаб ООС
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21 июля незаконные вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Близ Новотошковского, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", агрессор применил минометы калибра 120 мм

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко от населенного пункта Павлополь противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов. А украинских защитников вблизи Гнутового враг обстрелял из ручных противотанковых гранатометов.

За текущие сутки вследствие вражеских обстрелов двое защитников из состава Объединенных сил получили ранения. Их оперативно доставили в медицинских учреждений и оказана квалифицированная помощь врачей.

Вечернее сводка о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 17.00 21 июля 2020 года #ООС...

Опубликовано Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces Вторник, 21 июля 2020 г.

Напомним, за прошедшие сутки на Донбассе зафиксировали 17 обстрелов, погиб украинский военный.

ООС Донбасс война Донецкая область Луганская область обстрелы ранение армия оружие РФ
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