Сводка ООС: с начала суток семь обстрелов, двое раненых

На фронте – очередное обострение ситуации

На фронте – очередное обострение ситуации

Фото: Штаб ООС

По уточненным данным, за прошедшие сутки насчитали 10 обстрелов и трех раненых

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Сегодня, 12 июля, вооруженные формирования Российской Федерации открыли огонь из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов по позициям Объединенных сил неподалеку Опытного на Донбассе.

В результате обстрела двое украинских защитников получили осколочные ранения. Воинам оказали первую медицинскую помощь и оперативно эвакуировали в лечебное учреждение.

Также сегодня утром обстреляли Крымское, Новотошковское и Хутор Свободный.

11 июля вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные Минскими договоренностями 120-ти и 82-х мм минометы, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вблизи Водяного оккупанты на рассвете применили минометы калибра 120 мм и 82 мм, а в вечернее время – ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие. В пригородах Марьинки и Авдеевки противник вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север", на подступах к Новотошковскому и Майорскому агрессор обстреливал наших защитников из минометов 82-го калибра и станковых противотанковых гранатометов. Неподалеку Орехового захватчики также использовали станковые противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

За минувшие сутки трое украинских воинов получили ранения. Их оперативно доставили в медицинские учреждения и предоставлено неотложную помощь врачей.

По подтвержденным данным разведки, за прошедшие сутки наши защитники уничтожили троих и ранили одного захватчика. Кроме того, по уточненным данным, 10 июля потери противника дополнительно составили еще одного погибшего.

Напомним, вчера, по предварительным данным, зафиксировали один обстрел - боевики обстреляли Водяное.