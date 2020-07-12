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Сводка ООС: с начала суток семь обстрелов, двое раненых
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Валерия Ясницкая журналист [email protected]
12 июля 2020, 09:53 1

Сводка ООС: с начала суток семь обстрелов, двое раненых

12 июля 2020, 09:53 1
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На фронте – очередное обострение ситуации
Фото: Штаб ООС
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По уточненным данным, за прошедшие сутки насчитали 10 обстрелов и трех раненых

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Сегодня, 12 июля, вооруженные формирования Российской Федерации открыли огонь из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов по позициям Объединенных сил неподалеку Опытного на Донбассе.

В результате обстрела двое украинских защитников получили осколочные ранения. Воинам оказали первую медицинскую помощь и оперативно эвакуировали в лечебное учреждение.

Также сегодня утром обстреляли Крымское, Новотошковское и Хутор Свободный.

Сегодня, 12 июля, в очередной раз проигнорировав мирные договоренности, вооруженные формирования Российской Федерации открыли огонь из...

Опубликовано Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces Суббота, 11 июля 2020 г.

11 июля вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные Минскими договоренностями 120-ти и 82-х мм минометы, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вблизи Водяного оккупанты на рассвете применили минометы калибра 120 мм и 82 мм, а в вечернее время – ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие. В пригородах Марьинки и Авдеевки противник вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север", на подступах к Новотошковскому и Майорскому агрессор обстреливал наших защитников из минометов 82-го калибра и станковых противотанковых гранатометов. Неподалеку Орехового захватчики также использовали станковые противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

За минувшие сутки трое украинских воинов получили ранения. Их оперативно доставили в медицинские учреждения и предоставлено неотложную помощь врачей.

По подтвержденным данным разведки, за прошедшие сутки наши защитники уничтожили троих и ранили одного захватчика. Кроме того, по уточненным данным, 10 июля потери противника дополнительно составили еще одного погибшего.

Сведения по состоянию на 07:00 12 июля 2020 года #ООС #операція_ОС #ранкове_зведення 11 июля вооруженные формирования Российской...

Опубликовано Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces Суббота, 11 июля 2020 г.

Напомним, вчера, по предварительным данным, зафиксировали один обстрел - боевики обстреляли Водяное.

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