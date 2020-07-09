На Прикарпатті почали нараховувати компенсації потерпілим від повеней

Івано-Франківська область отримала з державного бюджету 480 мільйонів гривень на ліквідацію наслідків стихійного лиха

Івано-Франківська область отримала з державного бюджету 480 мільйонів гривень на ліквідацію наслідків стихійного лиха

Фото: ДСНС

Про це сьогодні під час засідання Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яке провів прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомив голова Івано-Франківської ОДА Віталій Федорів, пише RegioNews.

Область отримала із Держбюджету 480 млн грн на ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації, - повідомив Віталій Федорів. – Наразі визначено розпорядників та одержувачів фінансового ресурсу, розпочато роботу щодо виплати матеріальної допомоги постраждалому населенню".

За словами Віталія Федоріва, 100 млн грн із отриманої суми із державної казни буде спрямовано на виплати населенню, 130 млн грн - на відновлення зруйнованих мостів, 10 млн – на об’єкти соціальної сфери, 30 млн – на ремонт мостів комунальної власності, 60 млн – на берегоукріплення.

Для відновлення водозахисних дамб додатково із Держбюджету буде направлено 136, 6 млн грн.

Нагадаємо, Євросоюз надав Україні допомогу для боротьби з наслідками повені.