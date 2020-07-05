Права українських заробітчан у Польщі хочуть узгодити на міжурядовому рівні

Українцям хочуть надати більші гарантії і безпеку

Українцям хочуть надати більші гарантії і безпеку

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У Польщі вважають, що права українських працівників потрібно врегулювати міжурядовою угодою.

Про це заявив міністр сільського господарства і розвитку села Ян Кшиштоф Ардановський, повідомляє RegioNews з посиланням на Укрінформ.

Він підкреслив, що в Польщі працюють тисячі українців, які мають повагу завдяки чесності і працьовитості.

Можливо, це (статус українців - ред.) має врегулювати міждержавна угода, яка давала б і більші гарантії, і більшу безпеку, кращу опіку, додержання прав працівників. Це все буде предметом міждержавних переговорів", - сказав міністр.

Ардановский зазначив, що, те, що тисячі українців приїжджають до Польщі є "хорошою можливістю подружитися".

У нас схожий мову, в переважній більшості ми християни. Потрібно пізнати себе і образ мислення, чутливість і на цьому будувати дружні відносини. Кращого часу не буде ", - переконаний він.

За словами міністра, політичні та економічні відносини наших країн розвиваються добре, а історичні питання забувати не можна, але з них потрібно навчитися робити висновки.

Згідно з даними Головного статистичного управління Польщі, на кінець 2019 року в Польщі знаходилось понад 1,3 млн українців.

Ми повідомляли, що 11 червня перед пунктом пропуску "Дякове-Халмеу" на Закарпатті у напрямку "виїзд з України" накопичилося близько 200 пасажирських мікроавтобусів і легкових автомобілів.