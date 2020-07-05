Права украинских заробитчан в Польше хотят согласовать на межправительственном уровне

Украинцам хотят предоставить большие гарантии и безопасность

Украинцам хотят предоставить большие гарантии и безопасность

Фото из октрытых источников

В Польще считают, что права украинских работников нужно урегулировать межправительственным соглашением.

Об этом заявил министр сельского хозяйства и развития села Ян Кшиштоф Ардановски, сообщает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

Он подчеркнул, что в Польше работают тысячи украинцев, имеющих уважение благодаря честности и трудолюбию.

Возможно, это (статус украинцев - ред.) должно урегулировать межгосударственное соглашение, которое давало бы и большие гарантии, и большую безопасность, лучшую опеку, соблюдения прав работников. Это все будет предметом межгосударственных переговоров", - сказал министр.

Ардановски отметил, что, то, что тысячи украинцев приезжают в Польшу является "хорошей возможностью подружиться".

У нас похожий язык, в подавляющем большинстве мы христиане. Нужно познать себя и образ мышления, чувствительность и на этом строить дружеские отношения. Лучшего времени не будет ", - убежден он.

По словам министра, политические и экономические отношения наших стран развиваются хорошо, а исторические вопросы забывать нельзя, но из них нужно научиться делать выводы.

Согласно данным Главного статистического управления Польши, на конец 2019 году в Польше находилось более 1,3 млн украинцев.

Мы сообщали, что 11 июня перед пунктом пропуска "Дьяково-Халмеу" на Закарпатье в направлении "выезд из Украины" накопилось около 200 пассажирских микроавтобусов и легковых автомобилей.