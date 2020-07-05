Паводки на Західній Україні: підтопленими все ще залишаються 7 населених пунктів

Західні області країни приходять в себе після стихії

Західні області країни приходять в себе після стихії

Фото: ДСНС

В результаті повені на заході України станом на ранок 5 липня залишаються підтопленими 7 населених пунктів: 5 з них в Чернівецькій області та по одному в Тернопільській і Львівській областях.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДСНС.

Наголошується, що залишаються зруйнованими 202,5 км автодоріг (з них 201 км в Івано-Франківській області) і 95 мостів (93 з них також в Іван-Франківської області).

Пошкоджено 549 км автодоріг і 213 мостів (в Івано-Франківській області - 507,6 км доріг і 198 мостів, у Чернівецькій області - 40,9 км автодоріг і 15 мостів, у Львівській - 0,2 км автодоріг).

У повідомленні також сказано, що протягом доби відкачано 7 490 м куб. води, розчищено 520 м автодоріг, 1,317 км русел річок.

Всього до ліквідації наслідків негоди залучено 377 осіб і 117 одиниць техніки, з них від ДСНС 268 чоловік особового складу та 85 одиниць техніки (з них 1 вертоліт)", - зазначили рятувальники.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що родини загиблих під час повені на заході України отримають допомогу від держави в розмірі 200 тисяч грн, а власникам зруйнованих житлових будинків буде виплачено по 300 тисяч грн.