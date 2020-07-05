Паводки на Западной Украине: подтопленными все еще остаются 7 населенных пунктов

Западные области страны приходят в себя после стихии

Западные области страны приходят в себя после стихии

Фото: ГСЧС

В результате паводков на западе Украины по состоянию на утро 5 июля остаются подтопленными 7 населенных пунктов: 5 из них в Черновицкой области и по одному в Тернопольской и Львовской областях.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Отмечается, что разрушенными остаются 202,5 км автодорог (из них 201 км в Ивано-Франковской области) и 95 мостов (93 из них также в Иваной-Франковской области).

Повреждено 549 км автодорог и 213 мостов (в Ивано-Франковской области - 507,6 км дорог и 198 мостов, в Черновицкой области - 40,9 км автодорог и 15 мостов, во Львовской - 0,2 км автодорог).

В сообщении также сказано, что в течение суток откачано 7 490 м куб. воды, расчищено 520 м автодорог, 1,317 км русел рек.

Всего к ликвидации последствий непогоды привлекалось 377 человек и 117 единиц техники, из них от ГСЧС 268 человек личного состава и 85 единиц техники (из них 1 вертолет)", - отметили спасатели.

Ранее премьер-министр Дениса Шмыгаль заявлял, что семьи погибших во время наводнения на западе Украины получат помощь от государства в размере 200 тысяч грн, а владельцам разрушенных жилых домов будет выплачено по 300 тысяч грн.