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01 липня 2020, 12:07 4

Коронавірус. Стало відомо, які країни відкрили кордони для українців

01 липня 2020, 12:07 4
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Українці зможуть поїхати відпочивати в деякі країни. Але є умови
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П'ять країн відкрили свої кордони для громадян України: Туреччина, Єгипет, Албанія, Хорватія і Чорногорія.

Про це повідомляється на Telegram-каналі міністра інфраструктури Владислава Криклія, передає RegioNews.

Українці можуть відвідати Туреччину, Єгипет (за умови обов'язкової 14-денної самоізоляції після прильоту додому), Албанію, Хорватію (необхідно підтвердження броні готелю або гостьового житла), Чорногорію (при наявності негативного результату тесту на COVID-19, зробленого протягом останніх 48 годин).

Криклій підкреслив, що через нестабільну епідеміологічну ситуацію в Україні інші європейські кордони залишаються закритими для українських туристів.

Він нагадав, що в'їзд дозволено іноземцям, дипломатам і громадянам України з діючими робочими/навчальними контрактами, посвідкою на проживання в ЄС, а також морякам, що направляються на корабель і громадянам, які прямують через ЄС транзитом.

Кожні 2 тижні ЄС буде переглядати список держав, з яких можливо в'їжджати. І в залежності від обставин буде частково або повністю знімати обмеження на поїздки або знову вводити їх для конкретних країн", - сказано в повідомленні.

Також в залежності від розвитку епідеміологічної ситуації в Україні рішення про відкриття кордонів буде ухвалено Грузією.

Раніше стало відомо, що з 1 липня Україна і Туреччина відновлять деякі рейси між країнами.

коронавірус Владислав Криклій карантин авіарейси авіасполучення
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