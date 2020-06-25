15:16  25 червня
Кабмін погодив звільнення Андрія Балоня з посади голови Кіровоградської ОДА
17:19  25 червня
Вступна кампанія в Україні розпочнеться 1 серпня
16:39  25 червня
Представники черкаського осередку "Батьківщини" заявили про тиск на їхній бізнес з боку СБУ
UA | RU
UA | RU
25 червня 2020, 15:02 4

Шмигаль: Україна увійшла в серйозну хвилю захворюваності COVID-19

25 червня 2020, 15:02 4
Читайте также на русском языке
Завантаженість лікарень у деяких областях перевищує 50%
Завантаженість лікарень у деяких областях перевищує 50%
Читайте также
на русском языке

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду розповів про те, що Україна увійшла в серйозну хвилю захворюваності коронавірусною інфекцією і ситуація продовжує погіршуватися.

У ході засідання уряду він констатував, що кожного тижня в країні зростає кількість хворих COVID-19, передає RegioNews.

Черговий антирекорд - майже тисяча хворих на коронавірус офіційно підтверджено за минулу добу. Триває від тижня до тижня зростання. Ми отримали хвилю коронавіруса. Завантаженість лікарень значно збільшилася. Є області, в яких завантаженість лікарень становить понад 50%. На жаль, це негативний сигнал. Це означає, що ми увійшли в серйозну хвилю захворюваності", - заявив Денис Шмигаль.

Як зазначив прем'єр-міністр, українські медики та епідеміологи повідомляють про одну головну причину поширення хвороби: люди перестали дотримуватися обмеження. А місцева влада, щоб не втратити політичні очки, продовжують послаблювати обмеження, які залишалися на місцевому рівні.

Він в черговий раз закликав українців дотримуватися правил карантину. Ті ж установи та громадяни, які їх не дотримуються, будуть оштрафовані, підкреслив глава уряду.

Нагадаємо, що 24 червня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль закликав українців та підприємців дотримуватися основних заходів безпеки при пандемії коронавірусу та відтермінувати можливість захворювання якнайдалі.

коронавірус карантин хвороба Деніс Шмигаль епідемія
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
20 червня 2020
Кава для Зе, пелюшки Єрмака і "прокляття" Вакарчука, – НеПогода
13 червня 2020
Куди тягнуть Зеленського друзі Єрмак та Саакашвілі, – НеПогода
06 червня 2020
Віщий Тищенко, вангуючий Черняк и невезучий Кучер, – НеПогода
Всі відео »
Монополія на Тернопільщині: скільки і кому платить єдиний власник автовокзалів регіону
Дубінський і Ко: хранителі Півночі
Всі публікації »
Геннадій Москаль
Іван Галунга
Михайло Дяденко
Всі блоги »