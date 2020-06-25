Шмигаль: Україна увійшла в серйозну хвилю захворюваності COVID-19

Завантаженість лікарень у деяких областях перевищує 50%

Завантаженість лікарень у деяких областях перевищує 50%

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду розповів про те, що Україна увійшла в серйозну хвилю захворюваності коронавірусною інфекцією і ситуація продовжує погіршуватися.

У ході засідання уряду він констатував, що кожного тижня в країні зростає кількість хворих COVID-19, передає RegioNews.

Черговий антирекорд - майже тисяча хворих на коронавірус офіційно підтверджено за минулу добу. Триває від тижня до тижня зростання. Ми отримали хвилю коронавіруса. Завантаженість лікарень значно збільшилася. Є області, в яких завантаженість лікарень становить понад 50%. На жаль, це негативний сигнал. Це означає, що ми увійшли в серйозну хвилю захворюваності", - заявив Денис Шмигаль.

Як зазначив прем'єр-міністр, українські медики та епідеміологи повідомляють про одну головну причину поширення хвороби: люди перестали дотримуватися обмеження. А місцева влада, щоб не втратити політичні очки, продовжують послаблювати обмеження, які залишалися на місцевому рівні.

Він в черговий раз закликав українців дотримуватися правил карантину. Ті ж установи та громадяни, які їх не дотримуються, будуть оштрафовані, підкреслив глава уряду.

Нагадаємо, що 24 червня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль закликав українців та підприємців дотримуватися основних заходів безпеки при пандемії коронавірусу та відтермінувати можливість захворювання якнайдалі.