В Украине с 1 июля вырастет максимальный размер пособия по безработице

Сумма составит 8788 гривен в месяц, а минимальное пособие по безработице останется без изменений

Сумма составит 8788 гривен в месяц, а минимальное пособие по безработице останется без изменений

В Украине с 1 июля вместе с прожиточным минимумом увеличится максимальный размер пособия по безработице.

Об этом Укринформу сообщили в пресс-службе Киевского городского центра занятости, передает RegioNews.

По словам директора КГЦЗ Виктора Билыча, в следующем месяце прожиточный минимум вырастет с 2102 гривен до 2197 грн.

"Это значит, что те, кто получает максимальную помощь по безработице (которая рассчитывается в процентном соотношении от среднего дохода за последние полгода работы и не может превышать четыре прожиточных минимума, то есть 8408 грн), с 1 июля будут получать больше - 8788 гривен в месяц", - отметил он.

Размер минимального пособия по безработице останется неизменным. В КГЦЗ также подчеркнули, что на время карантина Фонд общеобязательного государственного соцстрахования на случай безработицы увеличил минимальный размер пособия с 650 до 1000 гривен.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров принял решение о выделении более 2,97 млрд грн для выплаты помощи по безработице.