У МОЗ хочуть об'єднати eHealth з порталом "Дія"

В українців з'явиться можливість підписувати електронну декларацію онлайн без потреби візиту до лікаря

В українців з'явиться можливість підписувати електронну декларацію онлайн без потреби візиту до лікаря

Міністерство охорони здоров'я спільно з Міністерством цифрової трансформації хоче об'єднати електронну систему eHealth з порталом "Дія" та його мобільним додатком.

Про це під час прес-брифінгу в Києві заявив заступник міністра охорони здоров'я з питань цифрового розвитку, цифрової трансформацій та цифровізації Ярослав Кучер, повідомляє RegioNews з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми хочемо підписувати електронну декларацію онлайн без потреби візиту до лікаря, щоб лікаря можна було вибирати самостійно. Цей крок вимагає не лише вирішення технічних питань, але й адміністративних. Ми з цим працюємо", - підкреслив Кучер і додав, що МОЗ також працює по системі "е-Малятко", щоб всі документи можна було зареєструвати онлайн прямо в пологовому будинку.

За словами заступника міністра, завдяки eHealth медики можуть використовувати обмежений функціонал на смартфоні.

Він додав, що уряд працює над розвитком системи для того, щоб повністю забезпечити прозоре і чітке фінансування системи охорони здоров'я держави.

"Коли пацієнт приходить в медустанову і дані по ньому зберігаються, ми можемо прогнозувати і планувати бюджетні проекти. Система також дозволяє зменшити адміністративне навантаження на лікарів", - сказав заступник міністра.

Кучер зазначив, що довідки повинні надаватися онлайн і бути доступними в електронному вигляді.

"Коли ми розвиваємо систему eHealth, ми створюємо новий ринок ІТ-продуктів в Україні, адже з нами працює багато медичних інформаційних систем", - підсумував чиновник.

Нагадаємо, в травні стало відомо, що за три місяці функціонування програми "Дія" користувачі встановили його близько трьох мільйонів разів.