В Минздраве хотят объединить eHealth с порталом "Дія"

У украинцев появится возможность подписывать электронную декларацию онлайн без необходимости визита к врачу

У украинцев появится возможность подписывать электронную декларацию онлайн без необходимости визита к врачу

Министерство здравоохранения совместно с Министерством цифровой трансформации хочет объединить электронную систему eHealth с порталом "Дія" и его мобильным приложением.

Об этом во время пресс-брифинга в Киеве заявил замминистра здравоохранения по вопросам цифрового развития, цифровой трансформаций и цифровизации Ярослав Кучер, сообщает RegioNews со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы хотим подписывать электронную декларацию онлайн без необходимости визита к врачу, чтобы врача можно было выбирать самостоятельно. Этот шаг требует не только решения технических вопросов, но и административных. Мы с этим работаем", - подчеркнул Кучер и добавил, что МОЗ также работает по системе "е-Малятко", чтобы все документы можно было зарегистрировать онлайн прямо в роддоме.

По словам замминистра, благодаря eHealth медики могут использовать ограниченный функционал на смартфоне.

Он добавил, что правительство работает над развитием системы для того, чтобы обеспечить полностью прозрачное и четкое финансирование системы здравоохранения государства.

"Когда пациент приходит в медучреждение и данные по нему сохраняются, мы можем прогнозировать и планировать бюджетные проекты. Система также позволяет сократить административную нагрузку на врачей", - сказал замминистра.

Кучер отметил, что справки должны предоставляться онлайн и быть доступными в электронном виде.

"Когда мы развиваем систему eHealth, мы создаем новый рынок ІТ-продуктов в Украине, ведь с нами работает много медицинских информационных систем", - подвел итог чиновник.

Напомним, в мае стало известно, что за три месяца функционирования приложения "Дія" пользователи установили его около трех миллионов раз.