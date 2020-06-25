Омбудсмен засудила слова нардепа від "Слуги народу" Третьякової про "дітей низької якості"

Денисова закликала парламент не допускати дискримінаційних висловлювань

Денисова закликала парламент не допускати дискримінаційних висловлювань

Фото: з відкритих джерел

Омбудсмен з прав людини Людмила Денисова засудила висловлювання нардепа з фракції "Слуга народу", голови комітету Верховної Ради з соціальної політики Галини Третьякової про те, що люди, які отримують матеріальну допомогу, народжують "дітей низької якості".

Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook, передає RegioNews.

Омбудсмен зазначила, що прояви мови ворожнечі, заклики до насильства і дискримінації неприпустимі і повинні рішуче засуджуватися в будь-якому демократичному суспільстві.

Вона нагадала, що Україна приєдналася до основних міжнародних документів, зокрема Конвенції ООН з прав дитини, таким чином визнавши, що в усіх країнах світу є діти, які живуть у важких умовах і потребують особливої уваги з боку держави.

Денисова наголосила, що діти не вибирають сім'ю, в якій народжуються, і не можуть самі себе забезпечити і захистити.

Обудсмен рішуче засудила будь-які заклики до таких методів, як примусова кастрація, стерилізація, а також заяви про поділ дітей на "якісні" і "неякісних". Вона закликала спікера Ради Дмитра Разумкова і всіх депутатів не допустити дискримінаційних закликів і посягання на основоположні права людини.

Нагадаємо, приводом для скандалу став вебінар Третьякової в травні, в якому вона сказала, що діти людей, яких народжують заради матеріальної допомоги, є дітьми "низької якості".

Профспілки вже вимагають відставки Третьякової через висловлювання про дітей.

Про необхідність скласти депутатський мандат вже висловився Володимир Гройсман.

Так само, за словами джерела в Офісі президента, Зеленський зажадав від Третьякової скласти з себе повноваження голови комітету ВР з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.