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25 июня 2020, 11:49 3

Омбудсмен осудила слова нардепа от "Слуги народа" Третьяковой о "детях низкого качества"

25 июня 2020, 11:49 3
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Фото: из открытых источников
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Омбудсмен по правам человека Людмила Денисова осудила высказывание нардепа из фракции "Слуга народа", главы комитета Верховной Рады по социальной политике Галины Третьяковой о том, что люди, которые получают материальную помощь, рожают "детей низкого качества".

Об этом она написала на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

Омбудсмен отметила, что проявления языка вражды, призывы к насилию и дискриминации недопустимы и должны решительно осуждаться в любом демократическом обществе.

Она напомнила, что Украина присоединилась к основным международным документам, в том числе Конвенции ООН по правам ребенка, таким образом признав, что во всех странах мира есть дети, которые живут в тяжелых условиях и требуют особого внимания со стороны государства.

Денисова подчеркнула, что дети не выбирают семью, в которой рождаются, и не могут сами себя обеспечить и защитить.

Обудсмен решительно осудила любые призывы к таким методам, как принудительная кастрация, стерилизация, а также заявления о делении детей на "качественных" и "некачественных". Она призвала спикера Рады Дмитрия Разумкова и всех депутатов не допустить дискриминационных призывов и посягательства на основоположные права человека.

Напомним, поводом для скандала стал вебинар Третьяковой в мае, в котором она сказала, что дети людей, которых рожают ради материальной помощи, являются детьми "низкого качества”.

Профсоюзы уже требуют отставки Третьяковой из-за высказываний о детях.

О необходимости сложить депутатский мандат уже высказался Владимир Гройсман.

Так же, по словам источника в Офисе президента, Зеленский потребовал от Третьяковой сложить с себя полномочия председателя комитета ВР по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

Галина Третьякова Людмила Денисова дети Омбудсмен ВР Слуга народа
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