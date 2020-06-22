Негода в Україні: без світла залишилися 112 населених пунктів

Стихія зачепила п'ять областей країни

Стихія зачепила п'ять областей країни

Фото: з відкритих джерел

Як передає RegioNews, про це повідомили в ДСНС.

"Станом на 7:00 22 червня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 112 населених пунктів у 5 областях, а саме: Житомирська - 47, Рівненська - 24, Волинська - 17, Хмельницька - 15 і Кіровоградська - 9", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що на території 3 областей (Івано-Франківська, Кіровоградська та Чернівецька) внаслідок негоди (інтенсивний дощ, пориви вітру) сталося падіння 37 дерев, підтоплення 3 підвальних приміщень та 2 домогосподарств, пошкоджено дах житлового будинку.

Зазначається, що до відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Нагадаємо, раніше через негоду в Хмельницькому затопило речовий ринок.