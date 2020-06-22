Непогода в Украине: без света остались 112 населенных пунктов

Стихия зацепила пять областей страны

Стихия зацепила пять областей страны

Фото: из открытых источников

Как передает RegioNews, об этом сообщили в ГСЧС.

"По состоянию на 7:00 22 июня в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 112 населенных пунктов в 5 областях, а именно: Житомирская - 47, Ровенская - 24, Волынская - 17, Хмельницкая - 15 и Кировоградская - 9", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на территории 3 областей (Ивано-Франковская, Кировоградская и Черновицкая) вследствие непогоды (интенсивный дождь, порывы ветра) произошло падение 37 деревьев, подтопление 3 подвальных помещений и 2 домохозяйств, повреждена крыша жилого дома.

Отмечается, что к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним, ранее из-за непогоды в Хмельницком затопило вещевой рынок.