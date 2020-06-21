Максим Степанов посетит Львовщину и Закарпатье
Эти два региона – среди лидеров по количеству инфицированных коронавирусом
Эти два региона – среди лидеров по количеству инфицированных коронавирусом
Министр здравоохранения Максим Степанов с рабочим визитом посетит Львовскую и Закарпатскую области
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Офис президента Украины.
Максим Степанов детально изучит ситуацию в областях и заслушает предложения местной власти.
Министр отметил, что ситуация с заболеваемостью Закарпатье вызывает беспокойство. Он не исключает, что этому региону придется готовиться к введению дополнительных ограничений.
Дополнительные ограничения предварительно планируют ввести на одну неделю.
Напомним, по состоянию на 21 июня в Украине от коронавируса умерло уже более тысячи человек.
В Украине от коронавируса умерло уже больше тысячи человекВсе новости »
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