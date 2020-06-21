Максим Степанов посетит Львовщину и Закарпатье

Эти два региона – среди лидеров по количеству инфицированных коронавирусом

Эти два региона – среди лидеров по количеству инфицированных коронавирусом

Фото: Минздрав Украины

Министр здравоохранения Максим Степанов с рабочим визитом посетит Львовскую и Закарпатскую области

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Офис президента Украины.

Максим Степанов детально изучит ситуацию в областях и заслушает предложения местной власти.

Министр отметил, что ситуация с заболеваемостью Закарпатье вызывает беспокойство. Он не исключает, что этому региону придется готовиться к введению дополнительных ограничений.

Дополнительные ограничения предварительно планируют ввести на одну неделю.

Напомним, по состоянию на 21 июня в Украине от коронавируса умерло уже более тысячи человек.