09:52  21 июня
В Украине от коронавируса умерло уже больше тысячи человек
10:14  21 июня
Сводка ООС: от начала суток один раненый, четыре обстрела
11:44  21 июня
Максим Степанов посетит Львовщину и Закарпатье
UA | RU
UA | RU
21 июня 2020, 11:44 4

Максим Степанов посетит Львовщину и Закарпатье

21 июня 2020, 11:44 4
Читайте також українською мовою
Эти два региона – среди лидеров по количеству инфицированных коронавирусом
Эти два региона – среди лидеров по количеству инфицированных коронавирусом
Фото: Минздрав Украины
Читайте також
українською мовою

Министр здравоохранения Максим Степанов с рабочим визитом посетит Львовскую и Закарпатскую области

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Офис президента Украины.

Максим Степанов детально изучит ситуацию в областях и заслушает предложения местной власти.

Министр отметил, что ситуация с заболеваемостью Закарпатье вызывает беспокойство. Он не исключает, что этому региону придется готовиться к введению дополнительных ограничений.

Дополнительные ограничения предварительно планируют ввести на одну неделю.

Напомним, по состоянию на 21 июня в Украине от коронавируса умерло уже более тысячи человек.

коронавирус карантин Львов Ужгород Закарпатье Львовщина Максим Степанов визит
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
В Украине от коронавируса умерло уже больше тысячи человек
21 июня 2020, 09:52
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
20 июня 2020, 18:57
Семьи погибших от COVID-19 медиков начнут получать выплаты со следующей недели
20 июня 2020, 16:28
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
20 июня 2020
Кофе для Зе, пелёнки Ермака и "проклятие" Вакарчука, – НеПогода
13 июня 2020
Куда тянут Зеленского друзья Ермак и Саакашвили, – НеПогода
06 июня 2020
Вещий Тищенко, вангующий Черняк и невезучий Кучер, – НеПогода
Все видео »
Новый глава Винницкой ОГА: Почему технократа Скальского заменили на КВНщика Борзова
Ексрегионал Продивус контролирует более 90% автостанций Винницкой области
Все публикации »
Михаил Дяденко
Игорь Гришачов
Сергей Лещенко
Все блоги »